Eyüpsultan Tiyatro Okulu ile sahne sanatlarına genç yetenekler yetiştiren Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Yazı Akademisi ile de genç şair ve yazarları edebiyat dünyasına kazandırıyor.

Yazı Akademisi'nde, seminerler, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, dergi yayını gibi birçok etkinlik ve atölye bulunuyor. Lise öğrencilerine yönelik nitelikli okumayı, yazmayı amaç edinen ve çocukların edebi anlamda yetkin eserler ortaya çıkarabilmesi için destekleyen Eyüpsultan Yazı Akademisi için başvurular başladı.

Liseli gençler şiir, deneme ve öykü yazımları konusunda Cengizhan Orakçı, Handan Acar Yıldız, Hüseyin Akın ve Mustafa Akar gibi edebiyat dünyasının deneyimli isimlerinden eğitimler alacak.

Yazı Akademisi için başvurular 13 - 28 Ekim tarihleri arasında kultursanat. eyupsultan. bel. tr üzerinden yapılacak.

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