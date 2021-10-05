Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri 16 bin kişiyi ağırladı - Haberler
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Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri 16 bin kişiyi ağırladı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri 16 bin kişiyi ağırladı

Yayladağı Belediyesi Devrent Sosyal Tesisleri'nin yaz sezonunda 16 bin kişiyi ağırladığı bildirildi.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı Belediyesi Devrent Sosyal Tesisleri'nin yaz sezonunda 16 bin kişiyi ağırladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, geçtiğimiz 5 ay içerisinde tesiste birçok yeniliğin hizmete girdiğini belirtti.

Doğal güzellikler içerisindeki tesisin yeni hizmetlerle gün geçtikçe daha fazla ziyaretçi ağırladığını aktaran Yalçın, "İlçemizin doğal güzelliklerini turizme kazandırmak ve sosyal alanları daha işlevsel hale getirmek adına Devrent bölgesinde yaptığımız çalışmalar sürüyor. Tesisimizde son 5 ay içerisinde hizmete giren, zipline, macera park, tırmanma duvarı, restoran, çadır kamp alanı, tandır, paintball sahası, mini gölet, serbest piknik alanımız son 5 ayda yaklaşık 16 bin kişiyi misafir etti. Ayrıca yine geçtiğimiz ay faaliyete giren kır bahçesi düğün salonumuz birçok mutlu güne ev sahipliği yaptı." ifadesini kullandı.

Yalçın, hayata geçirilen alanların yeni istihdam alanı oluşturduğunu da kaydetti.

Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri 16 bin kişiyi ağırladı

Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri 16 bin kişiyi ağırladı

Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri 16 bin kişiyi ağırladı

Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri 16 bin kişiyi ağırladı

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri 16 bin kişiyi ağırladı - Haberler
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