Yayla cinayetinde 5 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yayla cinayetinde 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yayla cinayetinde 5 tutuklama -Şahsın, aşk yaşadığı kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylada bıçaklanarak öldürülen şahsın, aşk yaşadığı kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, cinayetle ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.

TOKAT (İHA) - Yayla cinayetinde 5 tutuklama

-Şahsın, aşk yaşadığı kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylada bıçaklanarak öldürülen şahsın, aşk yaşadığı kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, cinayetle ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bozcalı büyük yaylasında İbrahim A. isimli şahıs, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet olayının aydınlatılması için jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu. İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim A.'nın yasak aşk yaşadığı A.K'nin kocası Ş.K. tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete yardım ettikleri tespit edilen Ş.K'nin eşi A.K çocukları D.K ile Ö.K isimli şahıslar da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yayla cinayetinde 5 tutuklama

Yayla cinayetinde 5 tutuklama

Yayla cinayetinde 5 tutuklama

Yayla cinayetinde 5 tutuklama
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı

Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title