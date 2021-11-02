Son dakika haber... Yaya üst geçidine çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti
AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Malatya'nın Darende ilçesinde, yaya üst geçidinin demir ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, yaya üst geçidinin demir ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Turgut idaresindeki 01 GT 182 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya üst geçidinin demir ayağına çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Münife Turgut (67) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Münife Turgut, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Mehmet Turgut (66) ise ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.