Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti

Dünyanın en büyük memeli hayvanları olan filler, zararsız olarak bilinmelerine rağmen rağmen söz konusu yavrularının hayatı olunca acımasız bir canavara dönüşebiliyorlar.

TİMSAHI DEFALARCA ÜZERİNE BASARAK ÖLDÜRDÜ

Afrika'nın Zambia ülkesinde bir safari sırasında çekilen video, fillerin gerektiğinde ne kadar acımasız olabileceklerini gözler önüne serdi. Baines nehrinde Hans Henrik Haahr isimli bir videographer tarafından çekilen görüntülerde anne fil, yavrusuna yaklaşan bir timsahı hortumu ile uzaklaştırdıktan sonra defalarca timsahın üzerine basarak öldürüyor.

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLEDİ

Görüntülerini internette paylaşan ve olayı "şok edici" olarak yorumlayan Hans Henrik Haahr'ın videosu kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

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