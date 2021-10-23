Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti
Zambia'da yavru bir fili gözüne kestiren timsah, sert kayaya çarptı. Yavrusunu korumak için hemen harekete geçen anne fil, hortumuyla yakaladığı timsahı ayaklarıyla ezerek öldürdü. Olay saniye saniye kameraya yansıdı.
Dünyanın en büyük memeli hayvanları olan filler, zararsız olarak bilinmelerine rağmen rağmen söz konusu yavrularının hayatı olunca acımasız bir canavara dönüşebiliyorlar.
TİMSAHI DEFALARCA ÜZERİNE BASARAK ÖLDÜRDÜ
Afrika'nın Zambia ülkesinde bir safari sırasında çekilen video, fillerin gerektiğinde ne kadar acımasız olabileceklerini gözler önüne serdi. Baines nehrinde Hans Henrik Haahr isimli bir videographer tarafından çekilen görüntülerde anne fil, yavrusuna yaklaşan bir timsahı hortumu ile uzaklaştırdıktan sonra defalarca timsahın üzerine basarak öldürüyor.
KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLEDİ
Görüntülerini internette paylaşan ve olayı "şok edici" olarak yorumlayan Hans Henrik Haahr'ın videosu kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.
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