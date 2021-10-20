Yavru ayılar sanayi sitesine indi...Esnaf şaşkınlığını gizleyemedi - Haberler
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Yavru ayılar sanayi sitesine indi...Esnaf şaşkınlığını gizleyemedi

İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Haberler | Güncel

Yavru ayılar sanayi sitesine indi.

ERZURUM (İHA) - Yavru ayılar sanayi sitesine indi... Esnaf şaşkınlığını gizleyemedi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde sanayi sitesine inen yavru ayılar cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Gülhas Mahallesi'nde bulunan İspir Sanayi sitesinde görülen yavru ayılar esnaf tarafından görüntülendi. İşyerlerinin arkasında bulunan hurdalıktan duvara tırmanan yavru iki boz ayı boş arazide gözden kayboldu. Yavru ayıları görüntüleyen esnaf gülüşmeler eşliğinde yavru ayıları izlediler.

Tornacı Müslüm Seyrek'in işyerine giren yavru ayıları Salih Zeki Çetinkaya cep telefonu ile kaydetti.

Yavru ayılar sanayi sitesine indi...Esnaf şaşkınlığını gizleyemedi

Yavru ayılar sanayi sitesine indi...Esnaf şaşkınlığını gizleyemedi

Yavru ayılar sanayi sitesine indi...Esnaf şaşkınlığını gizleyemedi

Yavru ayılar sanayi sitesine indi...Esnaf şaşkınlığını gizleyemedi
İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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