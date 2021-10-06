DİYARBAKIR (Haberler.com) - Yasin Börü'nün öldürülmesiyle kamuoyunun büyük bir bölümünden 6 - 8 Ekim olaylarına tepki gösterilmiş ve 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Börü'nün katledildiği 6 - 8 Ekim olaylarının yıldönümünde vatandaşlar tarafından Yasin börü ne zaman, nasıl öldürüldü? Yasin Börü kimdir? Yasin Börü'nün katili kimdir? 6 - 8 Ekim olayları nedir? soruları araştırılmaktadır. Peki, Yasin börü ne zaman, nasıl öldürüldü? Yasin Börü kimdir? Yasin Börü'nün katili kimdir? 6 - 8 Ekim olayları nedir? İşte ayrıntılar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YASİN BÖRÜ NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

7 Ekim 2014'te Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi.

DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine dahi işkence yapıldı. Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

YASİN BÖRÜ KİMDİR?

Yasin Börü,(14 Nisan 1998 Diyarbakır doğumlu bir çocuktur. 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Börü, 2014 yılında Diyarbakır'da gerçekleşen 6 - 8 Ekim olayları sırasında kurban eti dağıtılırken öldürülmüştür.

YASİN BÖRÜ'NÜN KATİLİ KİMDİR?

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014 yılında Kobane (Ayn el-Arap) olayları sebebiyle düzenlenen izinsiz gösteriler sonucu Yasin Börü ve 3 arkadaşı cani katiller tarafından acımasızca saldırıya uğradı. İlgili davada "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından pek çok kişi göz altına alındı.

6 - 8 EKİM OLAYLARI NEDİR?

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hdp Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu.

Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye ağır darbe vurdu.

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