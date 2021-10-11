Yasak Elma Kumru kimdir? Yasak Elma Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz instagram adresi nedir? - Haberler
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Yasak Elma Kumru kimdir? Yasak Elma Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz instagram adresi nedir?

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Yasak Elma Kumru kimdir? Yasak Elma Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz instagram adresi nedir?

Yasak Elma Kumru kimdir? FOX TV'nin sevilen yapımlarından Yasak Elma'da Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz merak edilmekte. Peki, Yasak Elma Kumru kim? Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde.

Yasak Elma dizisinde evli Çağatay karakteri ile yasak aşk yaşayan Kumru karakteri araştırılmaya başlandı. Yasak Elma Kumru kim? Biran Damla Yılmaz kimdir?Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YASAK ELMA KUMRU KİMDİR?

Yasak Elma Kumru karakteri araştırılmakta. Evli Çağatay karakteri ile yasak aşk yaşayan Kumru karakterine Biran Damla Yılmaz hayat vermektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı. Ünlü oyuncu son olarak Baraj dizisinde Nehir karakterini canlandırdı.

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Haber: Yasak Elma Kumru kimdir? Yasak Elma Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz instagram adresi nedir? - Haberler
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