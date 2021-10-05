Yarışırken taksi şoförüne çarpıp, ağır yaralayan otomobilin sürücüsü yakalandı - Haberler
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Yarışırken taksi şoförüne çarpıp, ağır yaralayan otomobilin sürücüsü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Yarışırken taksi şoförüne çarpıp, ağır yaralayan otomobilin sürücüsü yakalandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yarış yaparken yol kenarında taksinin yanında bekleyen sürücü Hüseyin Bican'a çarpıp, ağır yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Eren Ç., 5 gün sonra yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yarış yaparken yol kenarında taksinin yanında bekleyen sürücü Hüseyin Bican'a çarpıp, ağır yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Eren Ç., 5 gün sonra yakalandı. Eren Ç.'nin koronavirüs nedeniyle evinde olduğu, karantina süresinin bitmesiyle gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaza, geçen 29 Eylül'de saat 01.00 sıralarında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Bican, 35 T 7480 plakalı aracını, müşteri beklemek için yolun sağına park etti. Ardından da inip, aracının yanında beklemeye başladı. Bu sırada Haydar Aliyev Caddesi'nden hızla Manas Bulvarı'na gelen ve yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri Bican'a çarptı. Taksi şoförü Bican, çarpmanın etkisiyle yola savrularak metrelerce sürüklendi. İki otomobilin sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Bican'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bican, tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Bican'a 35 KB 0587 plakalı otomobilin çarptığı tespit edildi. Görüntülerden ve plakadan yola çıkan polis, otomobil sürücüsünün Eren Ç. olduğunu belirledi. Yakalanan Eren Ç.'nin, koronavirüs nedeniyle evinde olduğu, karantina süresi bitiminin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Eren Ç.'nin kendisini yakalayan polislere verdiği ilk ifadesinde, neye çarptığını fark etmediğini söylediği belirtildi.


Yarışırken taksi şoförüne çarpıp, ağır yaralayan otomobilin sürücüsü yakalandı

Yarışırken taksi şoförüne çarpıp, ağır yaralayan otomobilin sürücüsü yakalandı

Yarışırken taksi şoförüne çarpıp, ağır yaralayan otomobilin sürücüsü yakalandı

Yarışırken taksi şoförüne çarpıp, ağır yaralayan otomobilin sürücüsü yakalandı

Yarışırken taksi şoförüne çarpıp, ağır yaralayan otomobilin sürücüsü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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