Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi 5. bölüm fragmanı izle! Yargı yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, dün akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 5. bölüm fragmanı merak edilen Yargı izle! Yargı son bölümde neler oldu? Yargı son bölüm izle! Yargı 5. bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı, 10 Ekim Pazar günü yayınlanan 4. Bölümde Ceylin ve Ilgaz, ailelerini karşılarına alarak gerçeğin peşine düşüyor!

Zafer'in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci'yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine bir de Zafer'in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i adeta yıkar. Babasından yana sınanma vakti Ceylin'dedir, ikisi arasında büyük bir sorgulama yaşanacaktır.

Ilgaz da Ceylin gibi, babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak bu sefer Çınar'la ilgili yapması gereken çok önemli bir seçim vardır. Üstelik bu seçim, Ceylin'le ikisini katilin kim olduğu gerçeğine götüren yolda keskin bir ayırıma götürecektir. İkisi de kendi planlarını uygularken bir yandan birbirlerine karşı yeni yeni yeşertmeye çalıştıkları güven duygusu tekrar sınanacaktır.

Ilgaz ve Ceylin, göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemek üzeredirler. Gerçeğe ulaşmaya çalışmak onları zamanla yakınlaştırırken, aileleriyle aralarında duvarların yükselmesine sebep olur. Acaba bu duvarların karşısında yıkılmadan ayakta kalabilecekler midir?

YARGI SON BÖLÜM İZLE!

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ilgaz ve Ceylin katilin kimliğini bulabilmek için bir plan yapıyor!

Herkes kaos içindeyken Ilgaz ve Ceylin'in aklına bir plan gelir. Tuzak ile katilin kimliğini öğrenebileceklerdir. Ceylin gördüklerine inanamaz. Katil kim çıkacak?

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haberler.com - Gündem