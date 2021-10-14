Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi 5. bölüm fragmanı izle! Yargı yeni bölüm ne zaman?
Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Yargı 5. bölüm fragmanı araştırılmakta. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisinin dördüncü bölümü de büyük ilgi gördü ve reytinglerde üst sıralara yerleşti. Peki, Yargı 5. bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı, dün akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 5. bölüm fragmanı merak edilen Yargı izle! Yargı son bölümde neler oldu? Yargı son bölüm izle! Yargı 5. bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...
Yargı, 10 Ekim Pazar günü yayınlanan 4. Bölümde Ceylin ve Ilgaz, ailelerini karşılarına alarak gerçeğin peşine düşüyor!
Zafer'in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci'yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine bir de Zafer'in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i adeta yıkar. Babasından yana sınanma vakti Ceylin'dedir, ikisi arasında büyük bir sorgulama yaşanacaktır.
Ilgaz da Ceylin gibi, babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak bu sefer Çınar'la ilgili yapması gereken çok önemli bir seçim vardır. Üstelik bu seçim, Ceylin'le ikisini katilin kim olduğu gerçeğine götüren yolda keskin bir ayırıma götürecektir. İkisi de kendi planlarını uygularken bir yandan birbirlerine karşı yeni yeni yeşertmeye çalıştıkları güven duygusu tekrar sınanacaktır.
Ilgaz ve Ceylin, göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemek üzeredirler. Gerçeğe ulaşmaya çalışmak onları zamanla yakınlaştırırken, aileleriyle aralarında duvarların yükselmesine sebep olur. Acaba bu duvarların karşısında yıkılmadan ayakta kalabilecekler midir?
Ilgaz ve Ceylin katilin kimliğini bulabilmek için bir plan yapıyor!
Herkes kaos içindeyken Ilgaz ve Ceylin'in aklına bir plan gelir. Tuzak ile katilin kimliğini öğrenebileceklerdir. Ceylin gördüklerine inanamaz. Katil kim çıkacak?
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla