Yargı Pars kimdir? Yargı dizisi son dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmekte. Kanal D'de yayınlanan başarılı yapım yayınlandığı günlerde birçok oyuncusu ve hayat verdiği karakterler diziseverler tarafından araştırılmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen Mehmet Yılmaz Ak ve hayat verdiği Pars karakteri oldu. Diziseverler Mehmet Yılmaz Ak ile ilgili internette en çok "Yargı Pars kimdir? Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. Mehmet Yılmaz Ak ile ilgili detaylar haberimizde.

YARGI PARS KİMDİR?

Yargı Pars, Ilgaz'la aynı yerde çalışan bir savcıdır. Ayrıca Ilgaz'ın yeni ayrıldığı nişanlısı Neva'nın abisidir. Ilgaz'la arasında okul yıllarından beri başlayan tek taraflı bir rekabet vardır. Şimdi de kız kardeşinden ayrılmış olduğu için ona daha da fazla öfkelidir. Hırslıdır, kaybetmeye tahammülü yoktur. Ona göre kendisi diğer herkesten üstündür, tavırlarında bu hep sezilir. İçten içe Ceylin'den hoşlanmaktadır.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

1986 yılında Diyarbakır'da doğan Mehmet Yılmaz Ak, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü' nden mezun olmuştur. Bir çok özel tiyatroda da oynayan oyuncu, 2008 yılında 5. Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü almıştır. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Mehmet Yılmaz Ak' ın diğer dizi projeleri: İçerde, Çukur, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Halka, Kurşun ve Ya İstiklal Ya Ölüm'dür. Mehmet Yılmaz Ak, sinemada ise Kırık Kalpler Bankası, Nekro, Anons, Buğday, Peri Ağzı Olmayan Kız gibi projelerde yer almıştır. Oyuncu en büyük çıkışı Ramo dizisinde Mazhar karakteri ve Çukur dizisindeki Ersoy karakteriyle yapmıştır. Mehmet Yılmaz Ak son dönemde Kanal D'nin başarılı yapımı Yargı dizisindeki savcı Pars rolüyle izleyiciyle buluşmaktadır.

Haberler.com - Gündem