Yalancı hangi kanalda? Yalancı dizisi hangi gün, saat kaçta, ne zaman?
Show TV'nin yeni dizisi Yalancı bugün ekranlara geliyor. Fakat izleyiciler Yalancı dizisi yeni bölümü ne zaman merak ediyor. Peki, Yalancı ne zaman? Yalancı yeni bölüm hangi gün? Yalancı dizisi yeni bölümler Cuma günü mü Pazartesi günü mü? İşte detaylar... Yalancı hangi kanalda?
Yalancı hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır. Dizinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Peki, Yalancı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalancı yeni bölüm hangi gün? Yalancı dizisi yeni bölümler Cuma günü mü Pazartesi günü mü? İşte tüm detaylar... Yalancı dizisi hangi kanalda?
Yalancı dizisinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara gelmektedir. Yalancı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
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Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin