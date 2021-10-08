Yakuza serisinin iki beyni Sega'dan ayrıldı

Yakuza serisinin yaratıcısı Toshihiro Nagoshi ve dizinin yapımcısı Daisuke Sato, hem Sega hem de Sega'daki Yakuza oyunlarından sorumlu ekip olan Ryu Ga Gotoku Studio'dan ayrıldıklarını açıkladılar.

Nagoshi ayrılığını paylaştığı mesajda şu sözlere yer verdi:

"Bugün itibariyle, dizinin devam edeceği yeni bir Ryu Ga Gotoku Stüdyosu doğdu. Ne üreteceklerinden emin olmasam da, yeni neslin yıllar içinde inşa ettiğimiz temeli daha da geliştireceğine ve yeni oyunlar sunacağına inanıyorum. Bunu başarmak için, onların da öğrenmeye, kendilerine meydan okumaya ve büyümeye devam etmeleri gerekir. Stüdyonun çabalarına desteğinizi sürdürmenizi rica ediyorum."

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STÜDYONUN YENİ YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Masayoshi Yokoyama yeni stüdyo lideri oldu ve yönetmen Ryosuke Horii ve yapımcı Hiroyuki Sakamoto görünüşe göre Yakuza oyunları yapmaya devam edecek olan Ryu Ga Gotoku Studio'nun "çekirdek liderleri" olacak. Serinin gelecekteki oyunları sıra tabanlı kalacak ve Yakuza: Like a Dragon'un kahramanı Ichiban Kasuga'ya odaklanmaya devam edecek.

STÜDYO YAKUZA SERİSİNE DEVAM ETME GÜCÜNE SAHİP

Sato, "Stüdyonun sadece Yakuza serisine devam etme gücüne sahip olduğuna inanıyorum," şeklinde açıklama yaptı. "Aynı zamanda bu ivmeyi daha da öteye taşımak için, stüdyonun yetenekli personeli bunu başarabilecek kapasitede, bu yüzden güvenle onların bakımına bırakabilirim" diyerekten açıklamasına ekledi.

Ağustos ayında, Nagoshi'nin Çin'in NetEase'sine katılmak için görüşmelerde bulunduğuna dair söylentiler vardı, fakat nereye gideceği henüz bilinmiyor.

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