Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Yağız Sabuncuoğlu hayatı ve biyografisi! Yağız Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yağız Sabuncuoğlu merak konusu oldu. İşte Yağız Sabuncuoğlu hakkında merak edilen Yağız Sabuncuoğlu kimdir, Yağız Sabuncuoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YAĞIZ SABUNCUOĞLU KİMDİR?

Yağız Sabuncuoğlu 1991'te Eskişehir'de doğdu.

Kariyerine NTV Spor'da stajyer olarak başladı. Ardından DAZN'da (Perform Media) 3 sene çalıştı. Ardından Haber türk'e geçti.

Başarılı gazeteci Haber türk ile eşzamanlı S Sport'ta maç spikerliği yaptı. 2018'de Haber Global'e geçti ve 2 sene boyunca görev yaptı. 2019'da International Sports Summit'de 'Yılın En İyi TV Muhabiri' seçildi. 2020 Şubat'tan beri TRT Spor'da muhabirlik görevini sürdürüyor.

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