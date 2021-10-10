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Son dakika... Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Şehrin göbeğindeki kavgada 3 kişiyi bıçaklayan şahıs gözaltına alındı Kalbinden bıçaklanan 16 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs hastanede hayatını kaybetti Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'nda yabancı uyruklu...

SAKARYA (İHA) - Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Şehrin göbeğindeki kavgada 3 kişiyi bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Kalbinden bıçaklanan 16 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs hastanede hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'nda yabancı uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kavga esnasında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi üzerinde bulunan Demokrası Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.W.B. ile M.H. ve M.D. isimli gençler arasında yan bakma mevzusundan dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, A.W.B. isimli şüpheli M.H., A.H.İ. ve M.D. isimli 3 genci bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kalbinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan 16 yaşındaki M.H. isimli yabancı uyruklu genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli A.W.B. ise olaydan kısa süre sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsın Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika... Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
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