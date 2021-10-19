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Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında böyle görüntülendi Doğa Koruma Milli Parkla İl Müdürlükleri tarafından koruma altında olan yaban keçileri doğal ortamında görüntülendi.

ERZURUM (İHA) - Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında böyle görüntülendi

ERZURUM - Doğa Koruma Milli Parkla İl Müdürlükleri tarafından koruma altında olan yaban keçileri doğal ortamında görüntülendi.

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde bulunan kayalık dağlara tırmanan yaban keçisi sürüsü doğal ortamında görüntülendi. Sonbaharın gelmesiyle yaprakları sararan ağaçların arasında sürü halinde gezen yaban keçileri kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında böyle görüntülendi

Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında böyle görüntülendi

Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında böyle görüntülendi

Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında böyle görüntülendi
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