Xbox Series X Mini Buzdolabı piyasaya sürüldüğü ilk dakikalarda tükendi

Microsoft, Twitter'daki potansiyel alıcılara göre 15 dakikadan daha az bir zaman içinde tükenen ilk ön sipariş dalgasını 19 Ekim'de yayınlamıştı. Xbox Series X konsolundan modellenene mini buzdolabının yurtdışı fiyatı 99,99 dolar/ 89,99 sterlin'e satıldı ve stoklar tükendi.

eBay'de Xbox Series X Mini Buzdolabı, 200 doların üzerinde fiyatlı mini buzdolabı için birden fazla liste çıktı. Birçok kişi aldığı veya stokladığı mini buzdolabını açık arttırma sitesi eBay'de iki, üç katı fiyatına satışa koydu.

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Xbox Series X mini buzdolabı, konsolun 2019'da ortaya çıktığından beri, internetin Series X'in buzdolabına benzerliğini hemen fark etmesinden bu yana internette akım olmuştu. Geçen yıl, Microsoft tam boyutlu bir Xbox Series X buzdolabı çıkarma fikrini ortaya attı. Bu yılın başlarında Xbox, Series X mini buzdolabını insanların evlerine koyabilmesi için gerçeğe dönüştürdü.

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