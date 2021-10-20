Xbox 20.Yıl Özel Etkinliği İçin Tarih Paylaşıldı

Microsoft, oyun sektörünün popüler ismi olan Xbox için düzenlenecek 20.yıl özel etkinliğinin gerçekleştirileceği tarihi paylaştı.

Ekim Ayında Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Duyuruldu

Teknoloji devi Microsoft'un oyun kolu olan Xbox, ilk orijinal oyun konsolunu 15 Kasım 2001'de piyasaya sürmüştü. Aradan geçen 20 yılda Xbox, yeni konsollarını, teknolojilerini ve oyunlarını çıkarmaya devam etti.

Giderek popüler hale gelen Xbox, oyun servis hizmeti Game Pass ile de büyük popülerlik yakalamıştı. Günümüzde oyun sektörünün en büyük isimlerinden birisi olan ve bünyesine yeni oyun stüdyolarını katan Xbox, 20.yıl için özel bir etkinlik düzenleyecek.

The Verge'den Tom Warren, Twitter hesabında etkinliğin tarihini de belirterek bu Sonbaharda çıkış yapacak önümüzdeki oyunları da gönderisinde paylaştı. Düzenlenecek etkinlikte yeni bir oyun duyurulmayacak ancak Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, Xbox Wire gönderisinde bu etkinliğin 20 yıllık Xbox'a özel bir bakış sunulacağını ve eğlenceli bir dijital yayın olacağını söyledi. Etkinlik 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek. Etkinlik Xbox'ın sosyal medya mecralarında canlı olarak yayımlanacak.

Ayrıca Sonbahar bitmeden Age of Empires IV, Forza Horizon 5 ve Microsoft Flight Simulator GOTY çıkışını yapmış olacak. 8 Aralık 2021 tarihinde ise Halo Infinite'i göreceğiz. Son olarak 20.yıl özel olarak özel bir kontrolcünün ve kulaklığın önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini belirtelim.

Siz Xbox hakkında neler düşünüyorsunuz? Xbox konsolunuz var mı ya da almayı düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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