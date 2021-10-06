Wilder Fury maçı ne zaman? Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Wilder Fury maçı ne zaman? Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

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Wilder Fury maçı ne zaman? Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Peki, Wilder Fury maçı ne zaman? Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fury ile Wilder arasındaki 3. maçın tarihi!

Wilder Fury maçı ne zaman? Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. ABD'nin Las Vegas kentinde 24 Temmuz'da yapılması planlanmasına rağmen Tyson Fury'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle ertelenen üçüncü maçın tarihi belli oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

WILDER FURY MAÇI NE ZAMAN?

Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçlarına 9 Ekim'de çıkacak.

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Fury, bugüne kadar çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.

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Haber: Wilder Fury maçı ne zaman? Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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