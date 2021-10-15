WASHINGTON - Çevreci protestolar 5. gününde ABD Kongresi önünde devam etti
AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel
ABD'de Yerli Amerikalı ve çevreci grupların çağrısıyla ABD kongresi önünde 5. gününde devam eden protestolarda göstericiler Devlet Başkanı Joe Biden'dan fosil yakıt projelerini reddederek "iklim acil durumu ilan" etmesini talep etti.
ABD'de Yerli Amerikalı ve çevreci grupların çağrısıyla ABD kongresi önünde 5. gününde devam eden protestolarda göstericiler Devlet Başkanı Joe Biden'dan fosil yakıt projelerini reddederek "iklim acil durumu ilan" etmesini talep etti.