WASHİNGTON - Amerikalılar Cadılar Bayramı için alışverişe başladı
AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel
Renkli kostümlere ve korku temalı süslemelere sahne olan Cadılar Bayramı (Halloween) için Amerikalılar alışverişe başladı.
Renkli kostümlere ve korku temalı süslemelere sahne olan Cadılar Bayramı (Halloween) için Amerikalılar alışverişe başladı. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen Cadılar Bayramı kutlamalarına bu yıl daha fazla kişinin katılması öngörülüyor.