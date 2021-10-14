WASHİNGTON - Amerikalılar Cadılar Bayramı için alışverişe başladı - Haberler
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WASHİNGTON - Amerikalılar Cadılar Bayramı için alışverişe başladı

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

Renkli kostümlere ve korku temalı süslemelere sahne olan Cadılar Bayramı (Halloween) için Amerikalılar alışverişe başladı.

Renkli kostümlere ve korku temalı süslemelere sahne olan Cadılar Bayramı (Halloween) için Amerikalılar alışverişe başladı. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen Cadılar Bayramı kutlamalarına bu yıl daha fazla kişinin katılması öngörülüyor.

WASHİNGTON - Amerikalılar Cadılar Bayramı için alışverişe başladı

WASHİNGTON - Amerikalılar Cadılar Bayramı için alışverişe başladı

WASHİNGTON - Amerikalılar Cadılar Bayramı için alışverişe başladı

WASHİNGTON - Amerikalılar Cadılar Bayramı için alışverişe başladı
AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri
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