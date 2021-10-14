WASHİNGTON - Amerikalılar Cadılar Bayramı için alışverişe başladı

Renkli kostümlere ve korku temalı süslemelere sahne olan Cadılar Bayramı (Halloween) için Amerikalılar alışverişe başladı. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen Cadılar Bayramı kutlamalarına bu yıl daha fazla kişinin katılması öngörülüyor.