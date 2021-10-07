Warface sistem gereksinimleri 2021! Warface sistem gereksinimleri neler?

Oyunun geliştiricisi Crytek, 1999'da üç Türk kardeş olan Cevat, Avni ve Faruk Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulmuş olan bir video oyun şirketidir. Crytek'in ana merkezi Frankfurt'ta bulunmaktadır. Ayrıca Kiev, İstanbul olmak üzere 2 farklı yerde stüdyosu vardır.

Warface, dünya çapında milyonlarca fanı olan heyecan dolu ücretsiz bir MMO birinci şahıs nişancı oyunudur. Dört farklı sınıfla ve devasa özelleştirilebilir mühimmat deposuyla yoğun PvP modları, zorlu PvE görevleri ve baskınları sunar.

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WARFACE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Core i3-530 veya AMD Athlon II X3 415e

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 250 GTS veya Radeon HD 4850

DirectX: Sürüm 9.0c

WARFACE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Core i5 3470 veya AMD Athlon 240GE

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 1050 Ti veya Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

WARFACE KAÇ GB?

Warface'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil minimum 20 GB boş alana ihtiyaç duyulmaktadır.

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