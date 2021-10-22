Volvo hangi ülkenin? Volvo hangi ülkenin markası? Volvo'nun sahibi kim?
En çok sevilen ve tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan marka olan Volvo hakkında Volvo hangi ülkenin? Volvo hangi ülkenin markası? sorularının yanıtı merak ediliyor. Volvo gerek tasarımı gerekse de sağlamlığı ile bilinen bir otomobil markasıdır. Peki, Volvo hangi ülkenin otomobil markasıdır? Volvo nerede üretilmektedir? Volvo kim tarafından ve ne zaman kurulmuştur? İşte Volvo otomobil markası ile ilgili bilinmeyen tüm detaylar. Peki hangi otomobil markası hangi ülkeye ait?
Volvo hangi ülkenin? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. İlk olarak Volvo 1927 yılında kurulmuştur. 1927 yılında Volvo sadece 297 araç üretmişti. Türkiye'de yakın gelecekte yerli otomobilin yollarda olması bekleniyor. Diğer yandan şu anda kullanılan pek çok otomobilde ise birkaç ülkenin imzası bulunuyor. Peki hangi otomobil markası hangi ülkeye ait? Volvo'nun sahibi kim? İşte yanıtı...
Dünya çapında hizmet veren otomobil markaları arasında yer almaktadır. Volvo Cars Kuzey Avrupa ülkelerinden olan İsveç merkezli bir otomobil markasıdır.
Volvo uzun adı ile Volvo Cars olarak adlandırılır. Daha çok Volvo ismi ile anılmaktadır. Volvo Dünya'nın en dayanıklı arabaları üreten markalardan bir tanesidir. Dünya çapında hizmet veren otomobil markaları arasında yer almaktadır.
Volvo Cars Kuzey Avrupa ülkelerinden olan İsveç merkezli bir otomobil markasıdır.
Volvo araçların tesis alanları için başlıca İsveç'in Göteborg Şehri ile beraber Belçika'nın Gent şekillere ön plana çıkıyor. Aynı zamanda motor üretimi noktasında yine İsveç'in Skövde şehri ön plana çıkmaktadır. Her sene oldukça fazla sayıda üretim ile beraber, farklı modeller üzerinden dünya çapında yaygın olarak kullanılır. Volvo markası 1927 yılının Nisan ayında kurulmuştur.
Volvo otomobil markasının sahibi Geely firmasıdır.
Volvo'nun Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
Daha sonra 1928 yılında kuruluşundan bir yıl sonra üretimini arttırdı. Tam olarak 1930 yılında da 650'ye yakın binek araç satmıştır. Bu şekilde dikkatleri üzerine çeken Volvo daha sonra Avrupa ülkelerine kamyon ihracatına da başlamış bu alanda başarı yakalamıştır.
- Alfa Romeo - İtalya
- Audi - Almanya
- BMW - Almanya
- Chevrolet - ABD
- Chrysler - ABD
- Chery - Çin
- Citroen - Fransa
- Dacia - Fransa
- Daewoo - Güney Kore
- Daihatsu - Japonya
- Dong Feng Motor (DFM) - Çin
- Dodge - ABD
- Ferrari - İtalya
- Fiat - İtalya
- Ford - ABD
- GMC - ABD
- Honda - Japonya
- Hummer - ABD
- Hyundai - Güney Kore
- Infiniti - Japonya