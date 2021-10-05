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Volkan Kurtaran kimdir? Volkan Kurtaran kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Volkan Kurtaran hayatı ve biyografisi!

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Volkan Kurtaran kimdir? Volkan Kurtaran kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Volkan Kurtaran hayatı ve biyografisi!

Sağlık alanındaki çalışmaları ile bilinen Op. Dr. Volkan Kurtaran kimdir? Op. Dr. Volkan Kurtaran kaç yaşında ve nereli? Volkan Kurtaran hayatı ve biyografisi! detaylar haberimizde...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Kurtaran kimdir? Op. Dr.Volkan Kurtaran kaç yaşında ve nereli, mesleği nedir? Volkan Kurtaran hayatı ve biyografisi! ayrıntılar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

VOLKAN KURTARAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE MESLEĞİ NEDİR?

Op. Dr. Volkan Kurtaran, 1959'da Mesudiye'de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Malatya'da lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. 1982-1984 arası Hakkari Yüksekova'da mecburi hizmet yaptı. Kadın doğum ihtisasını Zekai Tahir Burak Doğumevi'nde 1988 yılında tamamladı. Kısa bir süre Dalaman SSK Hastanesi'nde çalıştıktan sonra, askerliğini Ardahan Askeri Hastanesi'nde yaptı. Kuruluşundan itibaren (1990 – 2017) tarihleri arasında Etlik Doğumevi'nde 27 yıl uzman hekim olarak çalıştı. Nisan 2017 den itibaren Ankara'da serbest hekim olarak kendi kliniğinde çalışmaktadır.

2012-2016 arası TJOD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, 2016-2018 yılları arasında TJOD Ankara Şubesi 2. Başkanlığı, 2014 yılından itibaren TJOD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve 2018 yılından itibaren ve halen TJOD Genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir.

2015 yılından itibaren ve hala JED Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır. Ankara Tenis Kulübü ve Galatasaraylılar Birliğine üyedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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