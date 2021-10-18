Velet & Ece Mumay - Olmadı sözleri! 'Olmadı' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Velet ve Ece Mumay'ın birlikte söyledikleri Olmadı şarkısı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyona yakın izlenme ve 40 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Velet & Ece Mumay - Olmadı sözleri! 'Olmadı' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Velet & Ece Mumay - Olmadı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
VELET & ECE MUMAY - OLMADI ŞARKI SÖZLERİ
Yok olmadı,
Sabaha kadar
Konduramadım inan
Sorma bana, sus bana
Zoruma gitmedi desem de
Kanaya kanaya
Toplanıyorum artık
Senden sonunda.
*****
Dur dinle bir dakika
Bir anlık bir hataydı oysa
Ellerim hep açık semaya
İnan gönülden hiç kızmadım asla.
*****
Yüzümde nur doğar hep seninle
Canlanır ölü çiçekler yürekten
Sevmeyi bilmeyen insanlar mı
saracak etrafını bekle bir dakika
*****
Dolmuyor asla.
Senden uzak vakitler anla.
Beni ben değil sen koru ya Rab.
Gülüm her gün gir şu rüyama bu lütfu bağışla.
*****
Ama dolmuyor hiç yerin anla
Bu yangını söndüremez biri valla
İçimde fırtınalar kopartırım,
ne olur gel cennetim olsana..
*****
Yok olmadı,
Sabaha kadar
Konduramadım inan
Sorma bana, sus bana
Zoruma gitmedi desem de
Kanaya kanaya
Toplanıyorum artık
Senden sonunda.
*****
Yok olmadı,
Sabaha kadar
Konduramadım inan
Sorma bana, sus bana
Zoruma gitmedi desem de
Kanaya kanaya
Toplanıyorum artık
Senden sonunda.
*****
Hem davalıyım hem davacı,
Hem de davalıdan davacı.
Gözlerine baka baka can veriyorum,
Mevzu bile değil hangimiz inatçı.
Verme artık bi' ses
Bu kadarı da pes
Mukadderat dedim de ama bi'
Ben de verdim es.
*****
Yine sarmış semayı simsiyah bulutlar değil imtihan
Gülüm eksiye düşmedi sevgin
hiç bu deli kalbime dün doğar an ve an
Sesini duymaya hasretim adeta
yüzünü görmeye talibim anlasan
*****
Benim bu geçen yıllarım senle kaldı hani
dönmüyor hiç geri baksana
Of! Tenimden uzak , gönlümden ırak
gözümde bir yaş var ki neyim olacak
*****
Sen çekinme ah uzan elime bu dert sonun olacak.
*****
Yok olmadı,
Sabaha kadar
Konduramadım inan
Sorma bana, sus bana
Zoruma gitmedi desem de
Kanaya kanaya
Toplanıyorum artık
Senden sonunda.