Velet & Ece Mumay - Olmadı sözleri! 'Olmadı' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Velet & Ece Mumay - Olmadı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

VELET & ECE MUMAY - OLMADI ŞARKI SÖZLERİ

Yok olmadı,

Sabaha kadar

Konduramadım inan

Sorma bana, sus bana

Zoruma gitmedi desem de

Kanaya kanaya

Toplanıyorum artık

Senden sonunda.

*****

Dur dinle bir dakika

Bir anlık bir hataydı oysa

Ellerim hep açık semaya

İnan gönülden hiç kızmadım asla.

*****

Yüzümde nur doğar hep seninle

Canlanır ölü çiçekler yürekten

Sevmeyi bilmeyen insanlar mı

saracak etrafını bekle bir dakika

*****

Dolmuyor asla.

Senden uzak vakitler anla.

Beni ben değil sen koru ya Rab.

Gülüm her gün gir şu rüyama bu lütfu bağışla.

*****

Ama dolmuyor hiç yerin anla

Bu yangını söndüremez biri valla

İçimde fırtınalar kopartırım,

ne olur gel cennetim olsana..

*****

Yok olmadı,

Sabaha kadar

Konduramadım inan

Sorma bana, sus bana

Zoruma gitmedi desem de

Kanaya kanaya

Toplanıyorum artık

Senden sonunda.

*****

Yok olmadı,

Sabaha kadar

Konduramadım inan

Sorma bana, sus bana

Zoruma gitmedi desem de

Kanaya kanaya

Toplanıyorum artık

Senden sonunda.

*****

Hem davalıyım hem davacı,

Hem de davalıdan davacı.

Gözlerine baka baka can veriyorum,

Mevzu bile değil hangimiz inatçı.

Verme artık bi' ses

Bu kadarı da pes

Mukadderat dedim de ama bi'

Ben de verdim es.

*****

Yine sarmış semayı simsiyah bulutlar değil imtihan

Gülüm eksiye düşmedi sevgin

hiç bu deli kalbime dün doğar an ve an

Sesini duymaya hasretim adeta

yüzünü görmeye talibim anlasan

*****

Benim bu geçen yıllarım senle kaldı hani

dönmüyor hiç geri baksana

Of! Tenimden uzak , gönlümden ırak

gözümde bir yaş var ki neyim olacak

*****

Sen çekinme ah uzan elime bu dert sonun olacak.

*****

Yok olmadı,

Sabaha kadar

Konduramadım inan

Sorma bana, sus bana

Zoruma gitmedi desem de

Kanaya kanaya

Toplanıyorum artık

Senden sonunda.

Haberler.com - Gündem