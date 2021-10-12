VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da ikinci gün sonuçlandı - Haberler
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VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da ikinci gün sonuçlandı

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VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da ikinci gün sonuçlandı

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da alt ve üst gruplar şekillenmeye başladı.

11 Ekim Pazartesi günü saat 18: 00 itibari ile başlayan VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ikinci günde toplamda iki farklı karşılaşma oynanarak alt ve üst gruplar şekillenmeye başladı.

Günün ilk maçında temsilcimiz Supermassive Blaze, Guild Esports ile karşılaştı. Saat 18: 00'da başlayan karşılaşmanın ilk haritası Breeze olarak belirlendi. Serinin ilk karşılaşmasında İngiliz rakibini 13-8'lik bir skor ile mağlup eden temsilcimiz, üç maçlık seride 1-0 öne geçmiş oldu.

Serinin ikinci ve üçüncü karşılaşmasında ise durum beklenen gibi olmadı. Rekabetin üst seviyeye ulaştığı ikinci karşılaşmada temsilcimizin uzatmalarda 17-15'lik bir skor ile mağlup olması ile seride durum eşitlendi. Üçüncü ve son karşılaşmada ise Split haritasında 13-8'lik bir skor ile mağlup olan SuperMassive Blaze, seriyi kaybetti ve yoluna alt gruplarda devam etmeye başladı.

Günün ikinci karşılaşması ise Team Liquid - One Breath Gaming arasında oynandı ve saat 21: 45'de başladı. SMB - GLD karşılaşmasına oranla daha hızlı bir seri izlediğimiz karşılaşmaların ilkinde Team Liquid, rakibine hiç nefes aldırmadı ve 13-0'lık bir skor ile ilk karşılaşmayı kazandı.

Serinin ikinci karşılaşmasında ise One Breath Gaming rakibine Haven haritasında karşı koymaya çalışsa da, OBG'nin aldığı 9 round, maçı kazanmasına yetmedi ve üst gruplarda yoluna devam eden isim Team Liquid oldu.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'deki ilk galibiyetlerini almaları ile birlikte Guild Esports ve Team Liquid, bir sonraki adımda karşı karşıya gelmeyi garantilediler.

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