Varank: "Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor, Türk sanayisi adeta tarih yazıyor"
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Tokat Erbaa'da Toplu Açılış Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Erbaa'da "Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.
TOKAT (AA) - Tokat Erbaa'da Toplu Açılış Töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Erbaa'da "Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. (1)