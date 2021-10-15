Varank: 'Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor, Türk sanayisi adeta tarih yazıyor' - Haberler
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Varank: "Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor, Türk sanayisi adeta tarih yazıyor"

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Tokat Erbaa'da Toplu Açılış Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Erbaa'da "Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

TOKAT (AA) - Tokat Erbaa'da Toplu Açılış Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Erbaa'da "Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. (1)

Varank: Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor, Türk sanayisi adeta tarih yazıyor

Varank: Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor, Türk sanayisi adeta tarih yazıyor

Varank: Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor, Türk sanayisi adeta tarih yazıyor

Varank:
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Varank: 'Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor, Türk sanayisi adeta tarih yazıyor' - Haberler
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