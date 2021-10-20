Van son dakika deprem! Son depremler! 20 Ekim bugün Van son deprem! 20 Ekim Van Mollakasım'da deprem mi oldu? Kandilli AFAD verileri!

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SON DAKİKA: VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Van'da 3,7 büyüklüğünde deprem! 20 Ekim 2021, Çarşamba Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması saat 17:59'da Van merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

AFAD DEPREM BİLGİSİ

AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem, 4.1 büyüklüğünde.

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