VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI - Haberler
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VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Gölü'ndeki canlıyı cep telefonuyla görüntüleyen gruptan balıkçı Kadir Erdem, o anları anlattı.

Van Gölü'ndeki canlıyı cep telefonuyla görüntüleyen gruptan balıkçı Kadir Erdem, o anları anlattı. Sırtının zikzaklı olduğunu belirttiği canlıyı 'Van Gölü canavarı' zannettiklerini ifade etti. Sahile indiklerini, ancak canlının türünü çözemediklerini belirten Erdem, "Bize doğru geliyordu. Ne bir su aygırına, ne bir timsaha, ne bir domuza benziyordu. Yani çok değişik bir şeydi. 7-8 metre uzunluğunda. Sırtı da zikzaklı. Başı suda, arkası suda. Sadece sırtı görünüyordu. Yani çok değişik bir şey. Ne olduğunu çözemedik" dedi.

VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar gerçeği öğrenince hayal kırıklığına uğradı

Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar gerçeği öğrenince hayal kırıklığına uğradı
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