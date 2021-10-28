VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

Van Gölü'ndeki canlıyı cep telefonuyla görüntüleyen gruptan balıkçı Kadir Erdem, o anları anlattı. Sırtının zikzaklı olduğunu belirttiği canlıyı 'Van Gölü canavarı' zannettiklerini ifade etti. Sahile indiklerini, ancak canlının türünü çözemediklerini belirten Erdem, "Bize doğru geliyordu. Ne bir su aygırına, ne bir timsaha, ne bir domuza benziyordu. Yani çok değişik bir şeydi. 7-8 metre uzunluğunda. Sırtı da zikzaklı. Başı suda, arkası suda. Sadece sırtı görünüyordu. Yani çok değişik bir şey. Ne olduğunu çözemedik" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar gerçeği öğrenince hayal kırıklığına uğradı Haberi Kaydet