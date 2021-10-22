Van'da durdurulan bir araçta 'Thor' ile yapılan aramada 40 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Van'da durdurulan bir araçta 'Thor' ile yapılan aramada 40 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da durdurulan bir araçta 'Thor' ile yapılan aramada 40 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan bir araçta narkotik köpeği  ' Thor' ile yapılan aramada 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde uygulama noktası oluşturup, yol kontrolü gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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