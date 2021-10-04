İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'da İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğine katılan vatandaşlar, Van Müzesi'ni gezdi, Van Kalesi zirvesine sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı.

Katılımcılar, etkinlikte halay çekti, şarkılar söyleyerek güzel zaman geçirdi.

Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Celal Güneş, sporun insan yaşamında önemli yerinin olduğunu söyledi.

Toplumda farkındalık oluşturmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Van'da spora erişemeyen vatandaşlara sporun her vatandaşın hakkı olduğu düşüncesiyle çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik düsturuyla çalışamalar yapıyoruz ve sporu şehrimizin kültürü haline getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımıza yeni projelerle katarak devam edeceğiz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İhsan Emre Aydın'a, tüm katılımcılara ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."