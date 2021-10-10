Son yılların en popüler Fps (First Person Shooter) oyunlarından biri olan VALORANT, çıkış yaptığı 2 Haziran 2020 tarihinden beri hem Riot Games'in hem de oyuncuların göz bebeği haline gelmiş durumda. Dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip olan oyun, sık sık topluluktan aldığı geri bildirimler ile hem oyun içerisinde hem de espor organizasyonunun işleyişinde değişiklikler yapıyor. Bu geri bildirimler sık sık sosyal medya platformları üzerinden alınırken, çoğu zaman VALORANT Ticket sistemi üzerinden yapılıyor. Biz de bu yazımızda VALORANT Ticket gönderme nasıl yapılır diye merak eden oyuncuları bilgilendirecek detayları paylaşıyoruz.

VALORANT Ticket nedir?

Neredeyse her oyunda ve her sistemde yer alan Ticket sistemi çeşitli adlar ile sürekli karşımıza çıkıyor. Bazı platformlar bu sistemi bilet, bazı platformlar ise destek mesajı olarak tanımlasa da özünde aynı şeyler.

VALORANT üzerinde de Ticket sistemini bir oyuncuyu şikayet etmek, hesap problemlerinizi çözmek, oyunun teknik problemlerini iletmek, oyun içerisindeki içerikler hakkında mesaj göndermek, yaptığınız ödemeler hakkında iletişime geçmek ve diğer genel sorunlar hakkında iletişime geçmek için kullanabilirsiniz.

VALORANT Ticket nasıl atılır?

Yaşadığınız herhangi ri sorunda veya merak ettiğiniz bir konuda Riot Games'e soru sormak için support-valorant.riotgames.com/hc/tr adresine giderek ilk olarak atacağınız Ticket'ın konusunu, daha sonra sizden istenen diğer bilgileri (kullanıcı adı, açıklama ve Ticket konusuna göre değişen diğer detaylar) doldurarak oyunun destek ekibine bir mesaj gönderebilirsiniz.

VALORANT Ticket geri dönme süresi hakkında net bir paylaşım yapılmasa da oyun yönetimi tarafından bu süre sorusu "Geçitten geçerken kaybolmadığı sürece, biletine yakın zamanda cevap vereceğiz." şeklinde cevaplanıyor.

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