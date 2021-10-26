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Vali Karaömeroğlu'ndan Boyabat ilçesine ziyaret

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Vali Karaömeroğlu'ndan Boyabat ilçesine ziyaret

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesini ziyaret etti.

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SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesini ziyaret etti.

Kaymakamlık önünde Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile kurum müdürleri tarafından karşılanan Karaömeroğlu, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaömeroğlu, daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda Tarihi Orta Çarşı restorasyon çalışmalarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda Samsun Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Ali Sarıalioğlu, Tarihi Orta Çarşı'daki restorasyon çalışmaları ile ilgili sunum yapıp ayrıntılı bilgi verdi.

Karaömeroğlu, ardından beraberindekilerle Tarihi Orta Çarşı'ya giderek incelemelerde bulunup esnafla sohbet etti.

Boyabat Meydan Projesi kapsamında hükümet konağı inşaatında da incelemelerde bulunan Karaömeroğlu, Yıldız Mahallesi'nde 28 Temmuz 1995'te Hakkari'de şehit olan Ersoy Gürsu'nun babası Cemil ve annesi Sabire Gürsu'ya ziyarette bulundu.

Ziyarete İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Karaömeroğlu'ndan Boyabat ilçesine ziyaret

Vali Karaömeroğlu'ndan Boyabat ilçesine ziyaret

Vali Karaömeroğlu'ndan Boyabat ilçesine ziyaret

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
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