Vali İlhami AKTAŞ, Mesaisine Okul Ziyaretleri ile Başladı

Vali İlhami AKTAŞ, okul ziyaretleri kapsamında İbrahim Bodur Anadolu Lisesi ile Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İlk olarak İbrahim Bodur Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, Okul Müdürü Cemal KORKUT tarafından karşılandı. Sonrasında okulu gezerek okulun genel ve eğitim durumu hakkında bilgi aldı.

Lisenin dersliklerini gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi öğretmenleri ile bir süre görüşen Vali İlhami AKTAŞ, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi ziyaretinin ardından Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu'na geçen Vali İlhami AKTAŞ, burada Okul Müdürü Enes ULU ile bir süre görüşerek yüz yüze eğitim planlamaları ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, koronavirüs ile mücadelede önem arz eden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmada bulunarak eğitim - öğretim yılında başarılar diledi.

Ziyareti sırasında Vali İlhami AKTAŞ'a, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz eşlik etti.

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