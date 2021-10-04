Vali Gündüzöz Bulanık'ta - Haberler
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Vali Gündüzöz Bulanık'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Gündüzöz Bulanık'ta

Muş Valisi İlker Gündüzöz, halkı kucaklamaya ve onların sorunlarını çözmeye sonuna kadar kararlı olduklarını belirtti.

BULANIK, MUŞ (İHA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, halkı kucaklamaya ve onların sorunlarını çözmeye sonuna kadar kararlı olduklarını belirtti.

Vali İlker Gündüzöz, beraberindekilerle Bulanık ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi tarafından kaymakamlık önünde karşılanan Vali Gündüzöz, daha sonra makama geçti. Kaymakam İlidi'den brifing alan Gündüzöz, hizmetleri yaparken tüm vatandaşlara eşit yaklaştıklarını belirterek, "Hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı yaparken hiçbir zaman bu anlayıştan ayrılmayacağımızı, vatandaşlarımızı şefkatle kucaklayacağız" dedi.

Vatandaşların kendilerine güvenmelerini isteyen Vali Gündüzöz, "Burada biz efendi değil hizmetkarız. Vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Bu nedenle Bulanıklı kardeşlerimiz bu kararlığımızdan emin olsunlar" ifadelerini kullandı.

Bulanık Kaymakamlığındaki ziyaretinin ardından ilçede yapılmakta olan hükümet konağı, kent meydanı, Şavşat Yolu ve Üçtepe Göleti'nde incelemelerde bulunan Vali Gündüzöz, ardından ilçeden ayrıldı. - MUŞ

Vali Gündüzöz Bulanık'ta

Vali Gündüzöz Bulanık'ta

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