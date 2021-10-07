Taleplere yerinde çözüm

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kütahya merkeze bağlı 14 köyün muhtarıyla bir araya gelen Vali Ali Çelik, muhtarlardan köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi, taleplere İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve kurum müdürleriyle birlikte yerinde çözüm buldu.

İl Özel İdaresinin faaliyetleri hakkında muhtarları bilgilendiren ve Kütahya'nın altyapısı güçlü ilk 5 ilden biri olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, "Eksik ve ihtiyaçları gidermek için de el ve gönül birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

Köy muhtarları adına söz alan Sabuncupınar Köyü Muhtarı Ahmet Demirel, Vali Ali Çelik'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sabuncupınar Frig Evi'nde düzenlenen toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Sabuncupınar Köyü Muhtarı Ahmet Demirel, Fındık Köyü Muhtarı Yusuf Demirel, Çobanlar Köyü Muhtarı Mustafa Yelken, Uluköy Köyü Muhtarı Hüseyin Gök, Doğluşah Köyü Muhtarı Halil Dağcı, Sökmen Köyü Muhtarı Ramazan Gürkan, Bayramşah Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldız, İncik Köyü Muhtarı Ahmet Şahin, Kozluca Köyü Muhtarı Eyüp Dere, İnli Köyü Muhtarı Durmuş Yıldızdaş, Seydiköy Muhtarı Mehmet Karatepe, Akpınar Köyü Muhtarı İdris Yel, Bayat Köyü Muhtarı Mehmet Ali Sayman, Sofça Köyü Muhtarı Ali Ekber Yiğit katıldı. - KÜTAHYA

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