Valheim'da bir oyuncu The Simpsons dizisindeki mekanları inşa etti

Reddit üyesi OhhhBoyyyyy, Homer ve Marge'ın Evergreen Terrace'daki evi, Moe's Tavern ve Krusty Burger'ı birebir detaylı bir şekilde Iron Gate Studio'nun geliştirdiği hayatta kalma oyunu Valheim'da inşa etti.

Simpsons'ın evinin arka bahçesinde Homer'ın hamağı, Bart'ın ağaç evi ve Santa's Little Helper'ın köpek kulübesi de yer alıyor. İçinde iknoik oturma odası, kanepenin üstündeki yelkenli resim ve Homer için Duff bardağı da yer alıyor. Evin daha fazla resmini görmek için buraya tıklayınız.

Her evin inşaatı yaklaşık 6-8 saat sürdüğünü açıklayan Reddit kullanıcısı, "Onlarla ilgili en zor şey muhtemelen her şeyi mümkün olduğunca otantik tutmaktır. Bazen olaylar bölümden bölüme değişiyor ve elimden geldiğince doğru tutmayı gerçekten seviyorum." Şeklinde açıklama yaptı.

Bu inşa edilen binalar bir başlangıç olabilir çünkü Reddit kullanıcısı OhhhBoyyyyy, "Mümkün olsaydı bütün Springfield'ı yeniden inşa etmeyi çok isterim." Dedi. Gelecekteki olası binaların arasında Comic Book Guy'ın mağazası ve King Toot's Music Store olabilir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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