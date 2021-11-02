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"Vakaların Yu¨zde 50'sini 30 Yas¸ın Altındakiler Olus¸turuyor"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Corona virüsü vakalarında yaş ortalamasının düştüğünü belirten İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, çocuklarda ve gençlerde bulaşıcılığın en az yetişkinler kadar olduğuna dikkat çekti.

Corona virüsü vakalarında yaş ortalamasının düştüğünü belirten İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, çocuklarda ve gençlerde bulaşıcılığın en az yetişkinler kadar olduğuna dikkat çekti

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