V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi - Haberler
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V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi

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V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi İçin Tıklayınız Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 23 Ekim 2021, Cumartesi/ 25 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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