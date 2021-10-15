KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısına hapis istemi

Nişanlısını vuran kadına müebbet hapis talebi

İSTANBUL - Seyrantepe'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldüren Gizem E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edildi.

Olay, Kağıthane Seyrantepe Çile Sokak'ta, 5 Temmuz günü, 19.30 sıralarında meydana gelmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem E. tarafından beylik tabancasıyla öldürülmüştü. Olayın ardından Gizem E., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Gizem E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve burada çıkarıldığı hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Gizem E.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildiği takdirde şüpheli Gizem E. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.