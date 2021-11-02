200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

ARAÇTAN 42 KİLO ESRAR ÇIKTI

Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır'da görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki otomobili durdurdu. Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

200 BİN LİRAYA SATACAKMIŞ

Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı uzman çavuş, sorgulamasında uyuşturucuyu Hasan A. isimli kişiye 200 bin liraya satacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler Hilvan'ın Söğütlü Mahallesi'nde uyuşturucuyu alacak olan Hasan A.'yı da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgulamaları devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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