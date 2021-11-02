200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı
Diyarbakır'ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Hanifi N. Şanlıurfa'da otomobilinde 42 kilo 100 gram esrar ile birlikte yakalandı. Uzman çavuşun ifadesi doğrultusunda 200 bin lira karşılığında esrarı alacağı belirlenen Hasan A. isimli şüpheli de gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
ARAÇTAN 42 KİLO ESRAR ÇIKTI
Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır'da görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki otomobili durdurdu. Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
200 BİN LİRAYA SATACAKMIŞ
Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı uzman çavuş, sorgulamasında uyuşturucuyu Hasan A. isimli kişiye 200 bin liraya satacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler Hilvan'ın Söğütlü Mahallesi'nde uyuşturucuyu alacak olan Hasan A.'yı da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgulamaları devam ediyor.