Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar - Haberler
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Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Haberler | Güncel
Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar

Erzurum'da Gamze Köylü, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü eve gelince sinirlenip eşyaları pencereden sokağa attı. Elinde bıçakla pencereye çıkan Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Seyir var seyredin. Bir kadın cinnet geçirdi" diye bağırdı.

Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü, hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı.

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları pencereden attı

EŞYALARI PENCEREDEN SOKAĞA ATTI

Polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyaları pencereden sokağa attı. Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü'nün evinin önünde toplandı.

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları pencereden attı

"ŞİMDİ BENİ EDEPSİZLİĞİMLE TANIYORLAR"

Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım. Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin. Bir kadının cinnet geçirmesi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi" dedi.

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları pencereden attı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Son Dakika Haberleri
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