Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu - Haberler
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Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçidin beton ayağına çarptı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada araçta sürücü ve 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Alaattin Taş, idaresindeki 20 AB 064 Mercedes marka aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç üst geçidin beton ayağına çarptı. Beton ayağa çarpan araç tekrar yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Taş'ın oğlu Doğukan Taş'ı ve kimliği belirsiz bir şahsı Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan ilk müdahalede ise Alaattin Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acılı haberi duyan aile yakınları olay yerine geldiği anda feryadı yürekleri dağladı. Bu sırada hastaneden acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan Taş'ın 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kimliği tespit edilemeyen yolcu konumundaki kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alaattin Taş'ın yapılan incelemelerin ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu

Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu

Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu

Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu

Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu

Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu

Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu
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Haber: Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu - Haberler
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