Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da motosikletle gelen iki kişi, sokak üzerinde park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da motosikletle gelen iki kişi, sokak üzerinde park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi.  Motosikletle gelen iki kişi, direksiyon kilidini kırdıkları park halindeki 34 MF 0978 plakalı motosikleti çalarak uzaklaştı.

Çalınan motosikletin sahibi durumu polise bildirirken, hırsızlık anlarının güvenlik kamera görüntülerini paylaşarak, motosikletini bulunmasına yardımcı olacaklara 3 bin lira ödül vereceğini bildirdi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa motosikletle gelen iki kişiden biri, motosikletten inip direksiyon kilidini kırdığı motosiklete binerek uzaklaşıyor.


- İstanbul
Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title