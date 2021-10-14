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Urla sokaklarında, yol yapım çalışmaları sürüyor

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Urla sokaklarında, yol yapım çalışmaları sürüyor

İzmir'in Urla ilçesinde belediye ekipleri, merkez ve mahallelerdeki yollarda çalışmalara devam ediyor.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde belediye ekipleri, merkez ve mahallelerdeki yollarda çalışmalara devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarda, 81 bin metrekare yol ve yaklaşık 5 bin metrekare bordür döşeme işlemi gerçekleştirildi.

Bazı bölgelerde, konut yapımında kullanılan yöreye özgü Urla taşı da kullanıldı.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, vatandaşın talep ve beklentilerini ön planda tuttuklarını, sokaklarındaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.??????

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri
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