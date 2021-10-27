Üretici ve tüketici Buca'da buluştu

İZMİR metropolünde en fazla tarım alanına sahip ilçe olan Buca'da üreticiyle tüketici buluştu.

Üreticiye her zaman tam destek veren Buca Belediyesi, Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Köy Ürünleri Satış Pazarı düzenledi. Belediye hizmet binası önünde kurulan pazarda, yumurtadan zeytinyağına, baldan reçele, gözlemeden dolmaya birçok ürünün yer aldığı stantlar Bucalıların akınına uğradı. Köylüler, birbirinden doğal ve lezzetli ürünlerini kısa sürede satmanın mutluluğunu yaşarken, pazardan üreten de tüketen de mutlu ayrıldı.

KENDİMİZE GÜVEN GELDİ

Üretici Mesude Atagün (58), Buca Belediyesi desteğiyle ayağa kalkan Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin aile ekonomilerine can suyu olduğunu söyledi. Atagün, "Baklava, lor, tereyağı, süzme yoğurt, tarhana ve salçamı kendim yapıyorum. Kooperatife katıldım. Buca Belediyesi'ne çok teşekkür ederim, bizi her sene buraya davet ediyor. Kendimize kadın olarak özgüven geldi artık evin erkeğine minnet etmiyorum"dedi.

TERAPİ GİBİ

Üretici Mahmure Aslan (44) ise "Ev hanımıydık, onkoloji hastasıydım, hep evdeydim.Bir şeyler üretmek bana terapi gibi geliyor. Severek her zaman yapıyorum. Bazen sabaha kadar börek açıyorum ama insanların ilgisini görünce unutuyorum" diye konuştu. 55 yaşındaki Songül Polat ise aile bütçelerine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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