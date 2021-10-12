Üniversite Güvenlik Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında Yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesinde (AFSÜ) eğitim gören öğrencilere, daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak adına yapılan güvenlik toplantısı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında, AKÜ Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, AFSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkililerince AKÜ ve AFSÜ yerleşkeleri, yurtlar ve çevresi için alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgiler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkililerinin sunumunun ardından konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise yapılan toplantıların rutin toplantılar olmadığını, sonuçlarının alındığını ve alınan kararların hayata geçirildiğini söyledi.

Her Türlü Önlemi Alacağız

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek: "Her yıl ilimizdeki üniversitelerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili, öğrencilerimizin huzur ortamında eğitim faaliyetlerine devam edebilmeleri amacıyla bu toplantıları yapıyoruz. Üniversitemiz, bizlere ev sahipliği yapıyor. Bu açıdan teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'da görev yaptığım süre zarfında, üniversite ile ilgili güvenlik açısından en küçük bir problem yaşamadık. Umarım aynı şekilde devam eder. Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir eğitim süreci geçirebilmeleri için onların yoğun olarak ikamet ettikleri Erenler Bölgesinde karakol yaparak önlemimizi aldık. Motosikletli polis timlerimiz de sık sık bölgede denetimler yapıyorlar. Bir yandan öğrencilerimizin özgürce eğitim almalarını sağlayacağız, diğer taraftan da göz önünden ayırmayacağız ve suça bulaşmalarına engel olacağız. Bunun için üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Toplantı kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin gündemde bulunan konularla ilgili görüş ve temennilerini aktarmaları ile sona erdi.

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