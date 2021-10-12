Üniversite Güvenlik Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında Yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite Güvenlik Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversite Güvenlik Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında Yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesinde (AFSÜ) eğitim gören öğrencilere, daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak adına yapılan güvenlik toplantısı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında, AKÜ Senato Toplantı...

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesinde (AFSÜ) eğitim gören öğrencilere, daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak adına yapılan güvenlik toplantısı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında, AKÜ Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, AFSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkililerince AKÜ ve AFSÜ yerleşkeleri, yurtlar ve çevresi için alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgiler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkililerinin sunumunun ardından konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise yapılan toplantıların rutin toplantılar olmadığını, sonuçlarının alındığını ve alınan kararların hayata geçirildiğini söyledi.

Her Türlü Önlemi Alacağız

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek: "Her yıl ilimizdeki üniversitelerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili, öğrencilerimizin huzur ortamında eğitim faaliyetlerine devam edebilmeleri amacıyla bu toplantıları yapıyoruz. Üniversitemiz, bizlere ev sahipliği yapıyor. Bu açıdan teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'da görev yaptığım süre zarfında, üniversite ile ilgili güvenlik açısından en küçük bir problem yaşamadık. Umarım aynı şekilde devam eder. Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir eğitim süreci geçirebilmeleri için onların yoğun olarak ikamet ettikleri Erenler Bölgesinde karakol yaparak önlemimizi aldık. Motosikletli polis timlerimiz de sık sık bölgede denetimler yapıyorlar. Bir yandan öğrencilerimizin özgürce eğitim almalarını sağlayacağız, diğer taraftan da göz önünden ayırmayacağız ve suça bulaşmalarına engel olacağız. Bunun için üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Toplantı kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin gündemde bulunan konularla ilgili görüş ve temennilerini aktarmaları ile sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Tamer Karadağlı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversite Güvenlik Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 19:04:21. #1.13#