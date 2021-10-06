Ünal Yurtbay kimdir, Ünal Yurtbay neden öldü?

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından bir vefat haberi daha geldi. Partinin Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay(52), aracında intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü. Ünal Yurtbay neden öldü? Ünal Yurtbay kimdir,

ÜNAL YURTBAY KİMDİR?

Ünal Yurtbay 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

Yurtbay, 1969 yılında Bartın'da doğdu. Ortaöğretimini de Bartın Lisesi'nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne girdi. 1988'den bu yana Saadet Partisi'nde il başkanlığının yanı sıra genel merkez yürütme kurulu üyeliğinde bulundu. Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıydı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÜNAL YURTBAY NEDEN ÖLDÜ?

Öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Haber i alan Yurtbay'ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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