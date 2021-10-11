Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı - Haberler
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Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Ümraniye'de dolmuş şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kaptığı kürek sapıyla kalabalığın içerisine dalan dolmuş şoförü de kameralara yansıdı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de dolmuş şoförlerinin kürek saplı kavgası kamerada
İSTANBUL - Ümraniye'de dolmuş şoförleri arasında kavga çıktı. Kavgada bir şoförün diğerine kürek sapı ile vurması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de Dudullu meydanında iddaya göre dolmuş şoförleri arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şoförlerden birisi kürek sapını alarak diğer şoförün kafasına vurdu. Vatandaşların ve şoförlerin araya girmesi üzerine olay kısa sürede son buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şoförün kürek sağı ile vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de dolmuş şoförlerinin kürek saplı kavgası kamerada

Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı

Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı

Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı

Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı

Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı

Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı

Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı

Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı
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Haber: Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi kalabalığa daldı - Haberler
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