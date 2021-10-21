Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu kimdir? Son dakika Ümitcan Uygun olayı ve davası

Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun olayı ve davası nedir? Esra Hankulu kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Serbest bırakılmasının ardından kısa bir süre sonra Esra Hankulu'nun ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun davasında neler var?

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür.

Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir.Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.

ÜMİTCAN UYGUN OLAYI

3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet güçleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

ESRA HANKULU SON DAKİKA

Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Ümitcan Uygun'un "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

ARKADAŞLARININ 5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Hankulu öldüğü sırada evde bulunan 2 arkadaşının ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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